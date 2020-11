Пожар избухна на станция в берлинското метро. Четирима души са пострадали, един от които сериозно, съобщи БТА.

Last night a fire incident occurred at a METRO tunnel in Berlin Germany, 90 firemen at the scene, unknown number of entrapped people, houses nearby is possibly being evacuated



Sad news, fires are scary pic.twitter.com/O4txTHZOA1