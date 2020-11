Нелегална сватба, проведена в началото на ноември, събра над 7000 души в Ню Йорк (САЩ). Присъстващите евреи, принадлежащи към течението Сатмар, не спазиха здравните разпоредби, наложени от властите поради пандемията, но всичко това се разкри едва сега, пишат DarikNews.bg .

Събитието, за което се разбра едва тази седмица след появата на видеоклипове в социалните мрежи, беше сватбата на Джоел Тителбаум, внук на главния равин Аарон Тейтелбаум, ръководител на общността Сатмар в Ню Йорк. Във видеоклиповете се вижда как хилядите присъстващи скачат и пеят без маска, без да се спазват разстоянията за безопасност или ограниченията на капацитета в синагогата Satmar Kiryas Joel в Бруклин. 34 339 са починалите с коронавирус в щата Ню Йорк от началото на пандемията, което е малко по-малко отколкото в цяла Русия (36 675 починали).

A huge mask-free hassidic wedding with thousands of guests was organized in New York by word-of-mouth alone, without any press or government officials finding out beforehand.



