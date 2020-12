Китайският котарак Ба Дун дълго се умилквал на стопанката си, за да не го оставя сам, когато тръгва на училище и накрая постигнал своето, съобщава БТА.

Модерни котки (ГАЛЕРИЯ)

Името на котарака означава приблизително осем ястия. Неговата стопанка, ученичката Уън го кръстила така заради огромния му апетит. Домашният любимец е от късокраката порода манчкин, отличаваща се с висок интелект.

"Ba Dun, whose name translates to “eight meals” because of his big appetite, would not let Wen leave without him as she was getting ready for class on Friday morning."https://t.co/hseCderC4l