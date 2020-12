Медицинска сестра от американския щат Кънектикът стана първата ваксинирана с доза на ваксината срещу коронавируса, разработена от компания "Модерна", предаде Франс прес.

С това бе поставено началото на ваксинационната кампания с продукта на "Модерна".

Ваксинирането на медицинската сестра бе извършена пред камерите. Манди Делгадо, която работи интензивното отделение на болницата в град Хартфорд, каза, че е щастлива, че е първата ваксинирана с ваксината на "Модерна".

Connecticut Nurse One Of First To Get Moderna Vaccine In US https://t.co/8pLO233SL3 pic.twitter.com/E3Asv286Ln