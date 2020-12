Външното министерство на Русия препоръча на посланика на САЩ в страната да си постави руската ваксина срещу коронавируса "Спутник V", предаде ТАСС.

Ведомството отговори чрез Twitter на коледно писмо на Джон Съливан, адресирано до Санта Клаус. Снимка на посланието, написано на ръка, бе публикувана по-рано в акаунта на американската мисия във Facebook. Дипломатът заявява, че през отминаващата година "се е държал много добре, носел е маска, спазвал е дистанция" и моли Санта да му донесе ваксина срещу коронавируса, нов стик за игра на хокей и маратонки за бягане.

"Скъпи посланико, изпълни ли вече Санта молбата ви за ваксинация? Ако не е, нашият Дядо Мраз има подаръци за вас", написа в Twitter руското външно министерство.

Сред посочените подаръци е и руската ваксина "Спутник V", вече одобрена - както напомня ведомството, и за хора над 60 години. Освен това министерството препоръчва на американския дипломат да обърне внимание на стиковете, произвеждани от фирмата "ЗаряД", с каквито президентът Владимир Путин играе в мачове на руската Нощна хокейна лига.

