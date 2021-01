Различни световни лидери коментираха встъпването в длъжност на президента на САЩ Джо Байдън, сменил на поста Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

СНИМКИ ОТ КЛЕТВАТА ВИЖТЕ ТУК

Британският премиер Борис Джонсън направи своя коментар в парламента в Лондон.

"Очаквам с нетърпение да работя с него (с Байдън), а с неговото ново правителство да укрепим отношенията между нашите страни и да работим по общите ни приоритети: от борбата с климатичните промени през възстановяването от пандемията до укрепването на трансатлантическа сигурност", заяви той.

Джо Байдън се закле като 46-ия президент на САЩ (СНИМКИ)

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен коментира в Туитър.

"САЩ се върнаха. Европа е готова. Да се свърже отново със стар и доверен партньор, да вдъхне нов живот на нашия грижливо пазен съюз. Очаквам с нетърпение да работя с Джо Байдън", написа тя.

Congratulations @JoeBiden on being sworn in as President of the United States and @KamalaHarris – the first woman Vice-President of the US!



Thank you for the inspiring inaugural address and for the offer to cooperate.



Europe is ready for a fresh start.#InaugurationDay pic.twitter.com/Re7vaoUlHS — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 20, 2021

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер направи видеообръщение. "Днес е добър ден за демокрацията. В САЩ тя се сблъска с огромни предизвикателства - и устоя", заяви той.

По думите му въпреки опитите да бъде разкъсана институционалната тъкан на Америка, изборните й власти, губернаторите и Конгресът са се оказали силни.

Речта на Байдън: Днес е денят на Америка. Днес е денят на демокрацията (ВИДЕО)

"Чувствам огромно облекчение, че днес Джо Байдън полага клетва като президент и ще се нанесе в Белия дом. Зная, че много хора в Германия споделят това чувство", заяви Щайнмайер.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира пред репортери евентуалното продължаване на договора за ограничаване на ядрените арсенали, известен като Нов СТАРТ.

"Русия и нейният президент са за запазване на споразумението. Ако нашите американски колеги покажат на дело политическа воля срокът му да бъде продължен, то ние само бихме могли да приветстваме това."

Израелският премиер Бенямин Нетаняху коментира в Туитър.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"Congratulations President Joe Biden and Vice President Kamala Harris on your historic inauguration. pic.twitter.com/wf6a5XhiVe — PM of Israel (@IsraeliPM) January 20, 2021

"Поздравления към президента Джо Байдън и вицепрезидента Камала Харис. Господин президент, аз и Вие имаме топло лично приятелство, датиращо от много десетилетия. Очаквам с нетърпение да работя с Вас за укрепване на американско-израелския съюз и да се изправим пред общите предизвикателства, и най-вече пред (предизвикателството), което представлява Иран", заяви той.

Камала Харис положи клетва като първата жена вицепрезидент на САЩ (ВИДЕО)

Канадският премиер Джъстин Трюдо също поздрави Байдън и заяви, че очаква с нетърпение да се борят заедно с COVID-19 и климатичните промени.

Congratulations, @JoeBiden, on your inauguration as the 46th President of the United States. Our two countries have tackled some of history’s greatest challenges together - and I’m looking forward to continuing this partnership with you, @KamalaHarris, and your administration. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 20, 2021

Папа Франциск заяви в поздравителна телеграма, изпратена малко преди Байдън, който е вторият президент на САЩ католик, да положи клетва, че се моли на Бог да направлява усилията му да донесе помирение на Америка и на страните по света.

ВСИЧКО ЗА ВСЪПВАНЕТО В ДЛЪЖНОСТ НА ДЖО БАЙДЪН ЧЕТЕТЕ ТУК

За да научавате първи новините от България и света, изтеглете новото приложение на NOVA - за Android ТУК или iOS (Apple) ТУК.

Абонирайте се за информационния бюлетин на nova.bg ТУК, за да получавате най-важните новини от деня на електронната си поща. БЕЗПЛАТНО Е.