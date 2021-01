Актьорът и бивш губернатор на Калифорния Арнолд Шварценегер е бил имунизиран с първа доза от ваксина срещу COVID-19, информира БТА.

Холивудската звезда публикува видео в Twitter, на което се вижда, че е седнал в автомобил във ваксинационен център на стадиона "Доджърс" в Лос Анджелис, преди да се ваксинира.

Бившият губернатор на Калифорния написа в Twitter: "Днес бе добър ден. Никога досега не съм бил толкова щастлив, докато чакам на опашка. Ако подлежите на имунизация, присъединете се към мен и се запишете за ваксина. Елате с мен, ако искате да живеете".

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm