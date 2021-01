Българинът Любомир Владимиров е разработчик на видеоигри. Към този момент той работи върху симулатор, с тематика, близка до плана на Илон Мъск за колонизация на Марс.

Играта, наречена Mars is Flat, се отличава с емблематични дизайни, изработени от фирмите на Мъск. Сред тях са електрическата кола Tesla Cybertruck и ракетата SpaceX Starship.

Любомир обаче има и по-грандиозна идея. Той иска да използва оригиналните имена и лога на компанията на Мъск. Задачата не е лесна, предвид факта, че те са запазена марка и ползването им без разрешение е противозакононно.

Затова Любомир измисля интересен начин, за да се добере до заветното разрешение, и то не от кого да е, а от самия Илон Мъск.

Всеки ден в продължение на почти половин година българинът изпраща съобщения до Мъск в Twitter с молба да използва така важните за проекта му лога. Във всяко послание Любомир отбелязва, че няма да спре да пише, докато не получи отговор.

И чудото се случва! На 154-я ден най-богатият човек в света отговаря на Владимиров.

„Можеш да „откраднеш“ логата и имената на Tesla и SpaceX, а ние вероятно няма да те съдим за това“, лаконичен е Мъск.

Oh and I would like to give 80% of the game profits to SpaceX. That way the game will not only serve the important purpose of entertaining people and sparking their interest in Mars, but it will actually help you achieve it.