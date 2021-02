Джеф Безос се оттегля от поста на главен изпълнителен директор на Amazon. Това съобщават световните медии.

Компанията обяви, че изпълнителният директор на AWS Анди Яси ще замени Безос като главен изпълнителен директор през третото тримесечие на тази година. Безос ще заеме поста на изпълнителен председател на борда на Amazon.

#BREAKING Jeff Bezos to give up CEO role at Amazon; Andy Jassy to take over in Q3 pic.twitter.com/pgioZ5630q