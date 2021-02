Днес Великобритания изпраща 100-годишния ветеран сър Том Мур в последния му път. Мъжът, който се превърна в национален герой, почина на 2 февруари. Погребението му ще бъде в тесен семеен кръг заради мерките в страната.

С аплодисменти Великобритания отдаде почит на покойния Капитан Том

Шестима членове на Йоркширския полк пренесоха ковчега на ветерана от Втората световна война, покрит със знамето на Обединеното кралство, в крематориума в Бедфорд. Върху ковчега бяха поставени медалите на мъжа от войната, както и почетния му знак за рицарство.

A flypast, a military guard of honour and a gun salute. The funeral of Captain Sir Tom Moore is taking place pic.twitter.com/5HKDzHo4i4

Почетоха паметта на 100-годишния капитан сър Том Мур (ВИДЕО+СНИМКИ)

В памет на сър Том Мур бяха изстреляни три залпа, а военен самолет изпълни полет в небето. През април миналата година капитан Том Мур се превърна в национален герой и вдъхновение за британците, след като по повод стотния си рожден ден реши да събере скромните 1000 британски лири за медиците на първа линия срещу COVID-19, но вместо това събра над 32 милиона британски лири в полза на Националната здравна служба.

A C-47 Dakota, part of the Battle of Britain Memorial Flight, performs a flypast as soldiers from the Yorkshire Regiment carry Captain Sir Tom Moore's coffin. pic.twitter.com/gI87eLDODq