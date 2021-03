Нов графит, дело на световноизвестния британски стрийт художник Банкси, се появи върху стена на затвор в град Рединг в графство Бъркшър, съобщи Би Би Си.

На това затворническо заведение е посветено знаменито стихотворение на поета и драматург Оскар Уайлд /1854-1900/.

На високата тухлена стена, изградена около двора на тъмницата, е изобразен извършващ бягство мъж в раирани затворнически дрехи. Той се спуска към земята по въже, сплетено от вързани на възел чаршафи, а последният е заклещен в барабана на пишеща машина.

Работата е изпълнена в характерния за Банкси стил, въпреки че художникът не е потвърдил своето авторство. Свидетели твърдят, че изображението е било направено в нощта срещу понеделник.

