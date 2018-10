Творба на британския графити художник Банкси се самоунищожи, секунди след като беше продадена за 1,04 млн. долара на търг в Лондон, съобщава БТА.

Наддаването за „Момиче с балон” беше организирано от аукционната къща „Сотбис". След покупката на платното, нарисувано със спрейове, прозвуча аларма и машинка за унищожаване на документи, монтирана в рамката, направи картината на ленти. Все още не е ясно дали купувачът ще заплати цената, която е предложил.

„Ние току-що бяхме "Банксирани". Подобно нещо никога не ни се беше случвало”, каза Алекс Бранчик, ръководител на отдела за съвременно изкуство в „Сотбис".

Събитието бе документирано на страницата на Банкси в Instagram. Художникът така и не разкрива изцяло своята идентичност. Той започна да рисува със спрей социално ангажираните си графити в английския град Бристол и така си спечели световна слава.

