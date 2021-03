Стана ясно,че британската кралица Елизабет Втора стана прабаба за десети път. Говорителят на нейната внучка Зара Тиндъл съобщи, че в неделя тя е родила момченце.

"Зара и Майк Тиндъл с радост съобщават за раждането на третото си дете Лукас Филип Тиндъл", се посочва в официално съобщение. Новороденото тежи 3,7 кг. Щастливият татко уточни в подкаст, че синът му се родил у дома.

"Дойде много бързо. Не дочака да стигнем до болница. Всичко се случи на пода в банята", каза той.

Зара Филипс, дъщеря на принцеса Ан, се омъжи за ръгбиста Майк Тиндъл през юли 2011 г.

Синът им ще е 22-ри в линията за наследяване на британския престол.

