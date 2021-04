Международната футболна асоциация (ФИФА) ще използва автоматизирана система за определяне на засади по време на Световното първенство в Катар догодина, съобщи бившият треньор Арсен Венгер, предаде Gong.bg .

Изтеглиха жребия за Световното по футбол

В момента французинът оглавява комисията за развитие на футбола към ФИФА. Според бившия мениджър на "Арсенал" съдиите ще получават мигновено информация при случай на засада и за тях ще остава само да я маркират.

Strap yourself in for more technology — Arsène Wenger has said that Fifa will be ready to use automated offsides at the 2022 World Cup in Qatar, reports @martynziegler https://t.co/qWPQCq40b2