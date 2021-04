Шест души са загинали, един е ранен при силно земетресение в Индонезия. Нанесени са щети на сгради на главния индонезийски остров Ява. Трусът е усетен и на туристическия остров Бали, съобщиха днес местни служители, цитирани от Асошиейтед прес.

Жертвите са загинали от свлачища в районите Лумаджанг и Маланг. Някои местни жители са били принудени да напуснат домовете си, но като цяло щетите по сгради са незначителни.

Геофизическият институт на САЩ съобщи, че земетресението с магнитуд 6.0 е регистрирано в 14.00 ч. местно време (7.00 ч. по Гринуич) с епицентър до южните брегове на Ява. Епицентърът на труса е бил на 45 км южно от град Сумберпуконг в района Маланг в Източна Ява, на дълбочина 82 км.

Breaking : There has been an earthquake in Malang, East Java, Indonesia with a magnitude of 6.7. pic.twitter.com/bwBpCInDwJ