Най-малко четирима пациенти загинаха и още няколко бяха ранени при пожар в частна болница в индийския град Мумбра, в щата Махаращра, съобщи телевизия NDTV, цитирана от ТАСС, пише DarikNews.



Пристигналите на мястото спасителни екипи са успели да евакуират 20 пациенти, шест от които са се намирали в интензивното отделение. Телевизията съобщава, че сред тях не е имало болни от COVID-19. На мястото на пожара са били изпратени три противопожарни коли и пет линейки. Пожарът вече е изгасен.

Maharashtra: Fire broke out at Prime Criticare Hospital in Mumbra, Thane earlier this morning. Four died during the shifting of patients to another hospital. Fire tenders present at the spot. pic.twitter.com/je3yrEaKqC