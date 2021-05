Жозе Моуриньо е новият треньор на "Рома" за следващия сезон! Това беше потвърдено преди минути от официалната страница на "римския" гранд, пишат Gong.bg .

Моу напусна "Тотнъм" заради Суперлигата

Припомняме, че само преди няколко седмици португалската легенда беше освободен от "Тотнъм" след поредница от слаби резултати и позорно отпадане от Лига Европа срещу "Динамо" Загреб.

"After meetings with the ownership, I immediately understood their ambitions for Roma. Together we want to build a winning project.



“The incredible passion of the fans convinced me to accept the job. I can't wait to start next season. Daje Roma!"



💬 - 𝑱𝒐𝒔𝒆́ 𝑴𝒐𝒖𝒓𝒊𝒏𝒉𝒐