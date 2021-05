Здравните власти в Индия призоваха гражданите да спрат да използват кравешка тор в опит да се лекуват от COVID-19. Странната практика се прилагала в западния щат Гуджарат. Хора, вярващи в свещената сила на кравите, се покриват с тор и урина, като смятат че това засилва имунната им система.

