Гигантски айсберг се отдели от западната страна на антарктическия леден шелф Роне в морето Уедъл, съобщи на сайта си Европейската космическа агенция (ЕКА).

"Площта на айсберга A-76 е около 4 320 кв. км, което го прави най-големия в света. Той е дълъг около 170 км и широк 25 км - малко по-голям е от испанския остров Майорка "- пише на сайта на ЕКА.

