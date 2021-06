Археолози, изследващи топящия се норвежки ледник Лендбреен, са открили изобилие от редки артефакти от епохата на викингите, пише сп. "Антикуити". Сред тях е идеално запазена дървена кутия, в която са намерени останки от свещ.

Изследванията на ледника започват преди десетилетие. Археолозите преди установиха, че някога там се е намирал планински проход, който е бил използван активно от викингите. Проходът остава отворен в продължение на няколко хилядолетия, но през последните векове изчезва под дебел слой лед.

