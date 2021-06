Голям пожар, избухнал в гориста местност в покрайнините на Ерусалим, парализира този следобед пътното движение, а десетки пожарникари бяха изпратени да се борят с пламъците, предаде Франс прес.

Пожар в реанимацията на руска болница, има жертви (ВИДЕО)

Главният път, свързващ Ерусалим с Тел Авив, бе блокиран, както и жп линията, свързваща двата най-големи града в страната, съобщи израелската полиция. Пожарът бушува на северозапад от Ерусалим, на около 15 км от града, в гора близо до населени места.

#BREAKING: Massive fires break out in the forests of occupied Jerusalem! [a] pic.twitter.com/JcHXSfhP7a — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) June 9, 2021

Десет противопожарни самолета и 29 противопожарни екипа със 78 пожарникари, се борят с огъня, но все още не са успели да го овладеят, се казва в изявление на противопожарната служба.

Миризмата на изгоряло се усеща в някои части на Ерусалим.

Стотици евакуирани заради пожар в Норвегия (ВИДЕО)

JUST IN - Major brush fire around Jerusalem, people are being evacuated, trains are stopped. pic.twitter.com/tzDZWJDkpP — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 9, 2021

Евакуирани са жители на селата Маале Хахамиша и Яд Хашмона, разположени на хълмовете близо до града. Намиращото се недалеч от пожара село Абу Гош с преобладаващо арабско население не е евакуирано.

Огромен пожар в рафинерия край Техеран (ВИДЕО+СНИМКИ)

A massive fire on the outskirts of #Jerusalem leads to villages being evacuated as dozens of Israeli firefighters and 10 aerial tankers battle the blaze.https://t.co/uxd0LlIHCe — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 9, 2021

Причините за пожара все още се изясняват. Пожарите са много често явление в Израел при повишаване на температурите.