Голям пожар избухна в рафинерия в южната част на иранската столица Техеран, предаде Ройтерс, като цитира местни медии. Засега няма данни за жертви и пострадали.

Експлозия в индонезийска петролна рафинерия (ВИДЕО)

"Пожарът е започнал на линията за втечнен газ на рафинерията Тондгуян в Техеран", заяви местен служител пред държавната телевизия.

В района са изпратени десетки пожарникари, съобщава държавната новинарска агенция ИРНА. Телевизията съобщи, че гъстият дим над рафинерията може да бъде видян от различни части на Техеран.

A fire broke out on one of the emergency gas lines at the oil refinery 20 km to the south of #Tehran.

Ambulances and fire trucks have rushed to the scene. No injuries have been reported so far.#BREAKING #Iran pic.twitter.com/0TDZdc9CAE