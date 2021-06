Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разлюля Молукските острови в Индонезия. Индонезийският геофизичен институт предупреди за възможни вторични трусове и евентуално цунами, предаде Ройтерс. Трусът е с дълбочина 10 километра.

Националният институт за метеорология, климатология и геофизика посъветва жителите да се отдалечат от брега и да потърсят по-високи места.

Няма данни за пострадали хора, но са нанесени щети на сгради.

