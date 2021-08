Стена, изобразяваща айсберг в музея на "Титаник" в Пиджън Фордж, Тенеси, се е срутила, ранявайки трима посетители, предаде Асошиейтед прес. Пострадалите са откарани в болница, като не се посочва какви наранявания са получили, пишат Мери Келог Джослин и Джон Джослин на страницата на музея.

"Излишно е да казваме, че никога не сме очаквали да се случи подобен инцидент, тъй като безопасността на нашите гости и членове на екипа винаги е на първо място", споделят собствениците. Според тях ще са необходими най-малко четири седмици, за да бъде изградена отново стената айсберг.

Музеят в Пиджън Фордж, посветен на прочутия потънал кораб "Титаник", е открит през 2010 г. от "Cedar Bay Entertainment". Компанията разполага със същия атракцион и в Брансън, Мисури.

Сградата на музея представлява миниатюрно копие на круизния кораб.

Three people were hurt when an iceberg wall collapse at the Titanic Museum. https://t.co/KdDUAzlVy1