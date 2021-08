Първата българска ракета Григор Димитров не пропусна възможността да поздрави швейцарската легенда Роджър Федерер по случай 40-ия му рожден ден, съобщи gong.bg.

Хасковлията записа специално видео, което бе публикувано в Twitter. Освен благопожелания към Федерер, Григор отправи и една молба към него.

„Здравей, Роджър! Честит рожден ден! Искам да ти пожелая един прекрасен ден. Надявам се, че скоро ще те видя обратно на корта и вярвам, че ще имаме още няколко битки. И моля те, преди да се откажеш, нека изиграем заедно един мач на двойки заедно от моята страна на мрежата”, сподели Григор Димитров.

grigor wishing roger a happy birthday and asking him to play doubles with him 🥺 pic.twitter.com/oJfPcdtzGv