Новият президент на Иран Ебрахим Раиси получи днес първа доза от разработената в страната ваксина срещу COVID-19 "Ков Иран Баракат", съобщи иранската държавна телевизионна мрежа ИРИБ, цитирана от ТАСС.

Медията излъчи кадри от процедурата, извършена в техеранска болница.

Тестовото ваксиниране на населението с "Ков Иран Баракат" започна в Иран на 12 юни в източния град Машхад. На 14 юни министерството на здравеопазването издаде спешно разрешение за прилагане на препарата. На 23 юли духовният водач на Иран аятолах Али Хаменей получи втората си доза от иранската ваксина.

Иран започна клинични изпитвания на първата си собствена ваксина срещу COVID-19

До днес в страната са ваксинирани над 15,6 милиона души, от които близо 12,6 милиона са получили поне една доза, а над 3 милиона - две. В Иран се прилагат също руската "Спутник V", както и препаратите на китайската компания "Синофарм", на индийската "Бхарат байотек" и на британско-шведската "АстраЗенека".

Iran's President Ebrahim #Raisi received the first dose of the Iranian #CoveBarkat vaccine today pic.twitter.com/w2HUgzjD6N