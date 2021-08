В Китай завършиха успешно свързването на първия надморски мост за високоскоростни железници, съобщава в сряда държавната агенция „Синхуа“. Онзи ден успешно завърши свързването на части от надстройката на съоръжението, свързващо градовете Фуджоу и Ксиамен в провинция Фудзиен (Източен Китай).

Мостът пресича залива Цюанджоу и е част от 277-километровата високоскоростна железопътна линия Фуджоу-Сямен, която според плановете трябва да влезе в експлоатация през 2022 г.

Главният инженер на този железопътен проект, Вен Фанвен, каза, че това е първият в страната дълъг кабелен морски мост, който осигурява движение със скорост над 300 км/ч. Общата дължина на моста е около 20,29 км, а дължината на морската му част е 8,96 км.

С проектна скорост от 350 км/ч се очаква високоскоростната релса да съкрати времето за пътуване от Фуджоу (столицата на провинция Фудзиен) до популярния туристически град Сямен до един час.

On August 5, concrete was successfully poured for the Tegal Luar station footbridge of the CREC co-contracted Jakarta-Bandung High-Speed #railway. The completion of the roofing has laid a solid foundation for the following construction of the steel structure and decoration work. pic.twitter.com/dbtMrbdtZY