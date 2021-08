Ръководителят на SpaceX Илон Мъск изрази мнение, че космическият кораб Starship на американската компания може да извърши кацане на Луната с астронавти до 2024 г., съобщиха Ройтерс и ТАСС.

На въпрос на потребител в социалната мрежа Twitter дали очаква корабът му да е готов да отведе екипаж на повърхността на естествения спътник на Земята през 2024 г., Мъск отговори: "Вероятно по-скоро".

Sure it will.



