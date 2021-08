Най-малко шест души са загинали при проливните дъждове, изсипали се над Япония, съобщи днес местната телевизия Ен Ейч Кей, цитирана от ДПА. Свлачище в префектура Нагано отне живота майка и двете й деца, на 7 и 12 години. Те се намирали в сграда, повлечена от земна маса. Други двама души са били ранени, а трима са останали невредими. В същата префектура две възрастни жени са били открити край канал и по-късно са били обявени за мъртви.

По-рано в префектура Нагасаки на тежко засегнатия югозападен главен остров Кюшу при свлачище загина една жена. Съпругът и дъщеря й се издирват.

Heavy rains cause flooding in several places in Japan https://t.co/A8fg46BCtV via @YouTube — Infotainment (@everythingginfo) August 15, 2021

Въпреки че тази сутрин в много райони на Кюшу престана да вали, властите продължиха да предупреждават за опасност от наводнения и свлачища в резултат на размекнатата почва.

В префектура Сага болница бе блокирана от наводнения, но пациентите са преместени на безопасно място на по-високи етажи, съобщиха медиите.

Japan floods: death toll grows as rain triggers fresh landslides - The Guardian https://t.co/okJCE1Rd7d #Flooding #Storms #Disaster — Global News Report (@robinsnewswire) August 15, 2021

Над десет реки в седем префектури са излезли от коритата си. В Сага цели улици са наводнени. Спасителни работници са извели жителите на безопасно място с лодки. В няколко префектури в Япония за един месец са измерени три пъти повече от обичайните валежи. Стотици хиляди хора са призовани да се преместят на безопасно място през уикенда.

Japan: The government on Saturday advised more than 5 million people to evacuate their homes due to the threat of flooding and landslides"



"Weather officials: the rain front is likely to remain over Japan for about a week."@parents4future@dwallacewellshttps://t.co/wMfZ2Hkx79 — Arne Storrønningen (@arnestor) August 15, 2021

Проливен дъжд падна и в района на столицата Токио. Там властите също предупредиха жителите чрез високоговорители и съобщения на смартфоните. И през идните няколко дни се очакват обилни валежи.