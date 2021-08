„Не мога и няма да искам от нашите военнослужещи да се бият безкрайно в гражданската война на друга държава. Но ако талибаните нападнат нашите граждани, то отговорът на САЩ ще бъде незабавен и мощен”. Това заяви в обръщението си към нацията американския президент Джо Байдън.

Хаос, жертви и отменени полети на летището в Кабул (ВИДЕО)

"Ролята на САЩ в Афганистан никога не е била да изгражда нации. Нашият единствен национален интерес в Афганистан винаги е бил и винаги ще бъде – да предотвратяваме терористични атаки на американска земя”, подчерта американският президент.

President Biden: “American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves.” https://t.co/1iwS8Qcw4z pic.twitter.com/801haF1xwY