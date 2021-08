Всички пътнически полети на летището в Кабул са отменени заради тоталния хаос след превземането на властта от талибаните, съобщиха летищните власти, цитирани от АФП и ТАСС.

В съобщението се съдържа и призив да не се струпват тълпи на летището: „Няма да има пътнически полети от летище „Хамид Карзай”, за да се предотврати плячкосване. Моля, не се насочвайте към летището”, предупреждават властите.

Талибаните в Афганистан искат мир

Най-малко петима души бяха убити на летището, след като стотици хора се опитаха със сила да се качат на самолети, излитащи от афганистанската столица, съобщиха очевидци, цитирани от Ройтерс. Един от тях каза, че е видял телата на петима души, които са били откарани с кола. Друг очевидец съобщи, че не е ясно дали жертвите са убити от изстрели или просто са били стъпкани.

Талибаните влязоха в Кабул

Американските войници, които контролират летището, по-рано стреляха във въздуха, за да разпръснат тълпата, каза американски служител. Засега няма официален коментар за случилото се.

Големи авиокомпании пренасочват полетите си, за да избегнат афганистанското въздушно пространство, след като бунтовниците поеха контрола над президентския дворец в Кабул, предаде Ройтерс.

Президентът на Афганистан е напуснал страната

„Юнайтед еърлайнс” (United Airlines), „Бритиш еъруейз” (British Airways) и „Върджин Атлантик” (Virgin Atlantic) посочиха, че не използват въздушното пространство на страната. Говорителка на „Юнайтед” уточни, че това засяга някои от полетите на авиокомпанията от САЩ до Индия.

Dramatic footage shows a crowd scaling a jet bridge to try and force their way onto a flight out of Kabul airport as Taliban takes over Afghanistan. https://t.co/RKrMGxmhqH pic.twitter.com/5CxeourLjx



​Специализираният сайт FlightRadar24, който следи положението на самолетите в реално време, отчита малко пътнически полети над Афганистан към 3.00 часа по Гринуич днес, но много самолети прелитат над съседните Пакистан и Иран.

Авиокомпания „Емирейтс” (Emirates) от Обединените арабски емирства (ОАЕ) и дубайската „Флай дубай” (Flydubai) съобщиха по-рано днес, че са отменили полетите си до Кабул до второ нареждане.

This horrific image may become the iconic picture of the Trump-Biden withdrawal from Afghanistan. It appears the situation in Kabul remains desperate with US forces in harm's way. Let's remember the many Americans bravely doing their jobs under the worst of circumstances. pic.twitter.com/avDwKpwhi2