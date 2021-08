Президентът на Афганистан Ашраф Гани е напуснал днес страната, съобщи афганистанската телевизия Толо нюз, цитирана от Ройтерс.

Талибаните започнаха да навлизат в Кабул от всички страни

Afghan President Ashraf Ghani Leaves Country As Taliban Forces Enter Kabul - NPR



