Папа Франциск днес призова за диалог, за да бъде прекратен конфликтът в Афганистан и народът му да живее в мир, сигурност и взаимно уважение, предаде Ройтерс. Франциск отправи апела в обедното си обръщение, в момент когато талибанските бунтовници навлизаха в столицата Кабул, а САЩ евакуираха дипломати от посолството си с хеликоптер.

"Присъединявам се към единодушното безпокойство за ситуацията в Афганистан. Приканвам ви да се молите заедно с мен на Бога на мира, така че грохотът от оръжия да приключи и да бъдат намерени решения около масата за диалог", каза той пред поклонници и туристи на площад "Свети Петър".

Американски военни пристигнаха в Афганистан заради офанзивата на талибаните

"Само така мъченическото население на тази страна, мъже, жени, възрастни хора и деца, може да се върне в домовете си и да живее в мир и сигурност при пълно взаимно уважение", добави папата.

Pope Francis made the appeal in his noon address as #Taliban insurgents entered the capital #Kabul and the #UnitedStates evacuated diplomats from its embassy by helicopter.



