Северна Италия днес отново беше ударена от силни бури, а горски пожари продължават да бушуват в южната част на страната, предаде ДПА. В съобщение в Twitter на пожарната служба на Южен Тирол се казва, че има паднали дървета, а потоци са се превърнали в бурни порои.

Вчера вечерта служители от гражданска защита призоваха хората от общините Арнтал и Пфлерш да не напускат домовете си и да избягват придошлата вода.

В района северно от Щерцинг, близо до границата с Австрия, падна силна градушка и бушуваха силни ветрове. Метеорологичната служба на Южен Тирол отчете много силни валежи от около 86 литра на квадратен метър в рамките на 24 часа.

Бури се разразиха и над областите Венето, Фриули - Венеция Джулия, Ломбардия и Емилия - Романя. По данни на местните власти пожарните бригади са се отзовавали на 570 повиквания, свързани с времето. Реката Ольо е излязла от коритото си близо до градчето Сонико на около 100 километра северно от Бреша. Засега не се съобщава за пострадали хора при бурите.

North Adriatic sea magic: big HP #supercell approaching #Grado, NE #Italy. Spectacular rotation and structure on this storm. And what a CG lightning barrage! @StormHour pic.twitter.com/c2qAXwlxqq