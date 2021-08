Европейската космическа компания "Арианаспейс" изстреля ракета-носител "Вега" със сателит за наблюдение на Земята, предаде ДПА. Това е втората ракета, която компанията изстрелва в Космоса след провалената мисия през ноември миналата година.

Ракетата-носител "Вега" беше изстреляна от космодрума Куру във Френска Гвиана със сателита "Плеяди Нео 4" за наблюдение на Земята и четири помощни научни спътника. Всички сателити са изведени успешно в Космоса, потвърдиха от "Арианаспейс" в Twitter.

...and LIFTOFF of a #Vega rocket from the Kourou Space Center in French Guiana with Pléiades-Néo 4, BRO-4, LEDSat, Radcube & Sunstorm! - live: https://t.co/0lROopCOHq