Екипажът на Международната космическа станция (МКС) завърши скачването на

американския товарен кораб "Сигнус" на корпорацията "Нортроп Груман", съобщи НАСА на сайта си.

"Сигнус" достави на станцията 3,7 т товари.

След като корабът беше захванат с роботизираната ръка "Канадарм-2", на американката Меган Макартър и французина Тома Песке бяха необходими три часа и половина, за да завършат скачването.

Following completion of second stage berthing at 9:42am ET, the @NorthropGrumman Cygnus cargo ship is fully attached to the @Space_Station's Unity module. This concludes the spacecraft's journey to the station, which began with an Aug. 10 launch from @NASA_Wallops: pic.twitter.com/qc1Dvka8x3