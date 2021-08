Жребият за груповата фаза на Шампионска лига през този сезон бе изтеглен. Фортуната отреди старите познайници "Барселона" и "Байерн" Мюнхен отново да премерят сили година, след като баварците прегазиха с 2:8 каталунците на ¼-финалите по пътя си към трофея за кампания 2019/2020.

Другият мегасблъсък се очертава между финалиста "Манчестър Сити" и "ПСЖ" с Лионел Меси, пишат Gong.bg .

Носителят на трофея "Челси" пък е в група с "Ювентус", "Зенит" и "Малмьо". Прави впечатление, че двата финалиста в Лига Европа "Виляреал" и "Манчестър Юнайтед" са заедно в група F.

This year's UEFA Champions League draw has been concluded 🔥 Which group are you excited for? 🤔 #UCLDraw pic.twitter.com/HEo8pajvEk

След изиграването на последните три двубоя от плейофите в сряда вечерта, място сред 32-ата отбори намериха "РБ Залцбург", "Шахтьор Донецк" и "Шериф Тираспол", който е и единственият дебютант в турнира, след като елиминира последователно балканските грандове "Цървена звезда" и "Динамо Загреб".

All set for the 2021/22 season! 🤩



Which Champions League group are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/gpOCzlRtOd