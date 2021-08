Правителството на САЩ съобщи за първия в света случай на COVID-19 при елени, попълвайки списъка с животните, дали положителна проба за коронавируса, предаде Ройтерс. Източникът на болестта при елените не е идентифициран.

Кой са най-податливите на COVID-19 животни

По данни на Министерството на земеделието на САЩ вирусът SARS-CoV-2, който причинява COVID-19, е идентифициран при диви белоопашати елени в щата Охайо. Няма съобщения за симптоми на инфекция при животните.

