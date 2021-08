Огромен пожар се приближава към района на популярната за туристите дестинация езерото Тахо на границата на американските щати Калифорния и Невада, предаде Асошиейтед прес.

Заради огнената стихия беше издадена заповед за пълна евакуация на калифорнийския град Саут Лейк Тахо и околните пътища се задръстиха с коли.

Caldor Fire: California and Nevada declare states of emergency and more than 50,000 residents are told to evacuate Lake Tahoe area - CNN https://t.co/gO73i7RCEJ — Chuck Hamilton #FuckThePolice #BoycottTN (@natty4bumpo) August 31, 2021

Населени места в Невада, на другия бряг на езерото, също бяха предупредени да се готвят за евакуация. В борбата със стихията са мобилизирани 3500 пожарникари с булдозери и подкрепа по въздух.

WHOA 🔥🚒 @CBSSacramento is live on the front lines of the Caldor Fire near Lake Tahoe this morning as fire crews are working to get these flames under control | https://t.co/f7Ih0b57Lg on @KATUNews pic.twitter.com/QDlF0G9yVA — Evan Schreiber (@SchreiberEvan) August 31, 2021

Като цяло над 15 000 пожарникари се борят с десетки пожари само в щата Калифорния. Подкрепления дойдоха и от щатите Юта, Вашингтон, Уисконсин и Западна Вирджиния. Екипите, дошли от щата Луизиана, обаче трябваше да се върнат обратно за справяне със щетите, причинени там от мощния ураган Айда.

Crews from @RenoFireDept worked through the night to protect our Tahoe neighbors from the #CaldorFire. Please avoid the Lake Tahoe area except for essential travel. For updated fire information in Nevada follow @NVEmergencyMgmt and in California follow @CALFIREAEU https://t.co/Gp8JMUffGc — City of Reno (@CityofReno) August 31, 2021

Стихията наводни околни на Ню Орлиънс населени места, но пощади самия град благодарение на системата от диги, шлюзове и помпи, в чието изграждане след катастрофалния ураган Катрина преди 16 години бяха инвестирани 14,5 милиарда долара, предаде Ройтерс.

Според експерти не само тази система е помогнала на града. От значение е било, че Айда връхлетя сушата на известно разстояние западно от града, а също и това, че нивото на водата в река Мисисипи не е било високо.

В ОКОТО НА БУРЯТА: Българин с разказ за урагана „Айда”

Според последни информации жертвите на урагана Айда са вече четирима. Според властите на Луизиана броят им може да нарасне, допълва "Вашингтон пост".