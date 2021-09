Джо Байдън защити решението си да изтегли американските войски от Афганистан - ход, който доведе до връщане на власт на талибаните. Ден след като беше сложен краят на 20-годишното американско присъствие в Афганистан, президентът благодари на военните, организирали евакуацията на повече от 120 хиляди души и заяви, че поема отговорност за решението си.

Последният американски самолет излетя от Кабул

Watch live: US President Joe Biden is making a statement after the US completed its withdrawal from Afghanistan after 20 years https://t.co/udkrTRoMAn