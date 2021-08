„Има с какво да окажем натиск, за да се уверим, че талибаните ще изпълнят поетите ангажименти”. Това заяви в обръщение към нацията от Белия дом американският президент Джо Байдън. „Няма да удължавам тази „вечна война” или да отлагам до безкрайност изтеглянето на военните ни части от Афганистан”, категоричен беше държавният глава, съобщава SkyNews.

Последният американски самолет излетя от Кабул

Watch live: US President Joe Biden is making a statement after the US completed its withdrawal from Afghanistan after 20 years https://t.co/udkrTRoMAn