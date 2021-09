Малтийската банка "Пилаус банк", обект на разследванията на убитата журналистка Дафне Каруана Галиция, си е затваряла очите при съмнителни трансакции за стотици милиони евро. Това е установило проучване на Службата за финансово разузнаване и анализи на Малта и на банката е наложена рекордната глоба от 4,9 млн. евро, предаде ДПА.

"The bank had started its operations in 2014, and came into the spotlight in 2017 when Daphne Caruana Galizia accused it of being complicit in laundering proceeds of corruption."



