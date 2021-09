Ново проучване на Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ показва, че рискът от хоспитализация поради COVID-19 при неваксинираните е 17 пъти по-висок спрямо ваксинираните.

Ваксините са високо ефективни в предотвратяването на тежки форми и хоспитализации от COVID-19, твърдят учените.

A new study from CDC’s COVID-NET shows that unvaccinated people are 17x more likely to be hospitalized with #COVID19 than people who are fully vaccinated. Get vaccinated to protect yourself.

