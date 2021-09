В Китай бе дадено началото на традиционния конкурс за избор на 10-те най-грозни сгради в страната, съобщи електронното издание на "Гардиън".

Номинирани са 87 здания, сред които църква с формата на цигулка и хотел във Вътрешна Монголия, който наподобява чудовищна кукла.

През последните 11 години китайският уебсайт за архитектура archcy.com приканва желаещите да гласуват в ежегодното състезание. В Китай отдавна експериментират местни и чуждестранни архитекти със смесени резултати.

