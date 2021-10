Руска актриса и режисьор във вторник кацнаха успешно на Международната космическа станция. Те ще започнат 12-дневна мисия за направа на първия филм в орбита, съобщи АФП.

The three members of the Soyuz MS-19 crew ship are flying around the station nearing their port for an 8:12am ET docking today. https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/IgklvSq5i0 — International Space Station (@Space_Station) October 5, 2021

Така Москва изпревари Холивуд в продуцирането на филми в космоса.

The Soyuz MS-19 rocket with three Russian crewmates aboard launched at 4:55am ET today to the station under clear blues skies in Kazakhstan. More... https://t.co/DIpFPGawCs pic.twitter.com/gcbnXzgrHf — International Space Station (@Space_Station) October 5, 2021

Космическият кораб "Союз" с актрисата Юлия Пересилд, режисьора Клим Шипенко и космонавта Антон Шкаплеров стъпиха на станцията след преминаване към ръчно управление.

Watch @NASA TV now as three Russian crewmates aboard the Soyuz MS-19 crew ship approach the station for a docking today at 8:12am ET. https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/Yjy8njJjAG

— International Space Station (@Space_Station) October 5, 2021