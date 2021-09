На Земята са разположени много камери - професионални и любителски - насочени към Слънчевата система. Те следят нейните части за събития, които биха могли да ни помогнат да разберем миналото на планетата ни и евентуално бъдещето й. Именно една от тези камери е уловила напълно случайно и непланирано събитие, определено от астрономите като рядко и вълнуващо.

Light on at Jupiter! Anyone home? This bright impact flash was spotted yesterday on the giant planet by astronomer José Luis Pereira.



Not a lot of info on the impacting object yet but its likely to be large and/or fast!



Thanks Jupiter for taking the hit☄️#PlanetaryDefence pic.twitter.com/XLFzXjW4KQ