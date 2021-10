На митинг в Бейрут, организиран от шиитските движения "Хизбула" и "Амал" с искане за уволнение на главния следовател по делото за взрива в пристанището миналата година, при стрелба загинаха четирима души, 20 бяха ранени.

Единият човек е загинал от изстрел в главата, а вторият - от изстрел в гърдите, съобщи Мариам Хасан от болница "Сахел" в южните предградия на Бейрут, населени предимно с шиити.

Една 24-годишна жена е била улучена в главата от заблуден куршум, докато е била в дома си, добави лекарят.

Heavy gunfire, explosions, and chaos in #Beirut amid Hezbollah and Amal protest against the judge in blast inquiry. At least one dead, several injured.

Държавната Национална информационна агенция съобщи за четвърти смъртен случай в болницата "Расул ал-Азам", също в южните предградия.

Ливанският Червен кръст съобщи, че 20 души са били ранени.

Кореспонденти на АФП в района са чули силна стрелба.

Ливанската телевизия излъчи кадри на мъже, носещи автомати и други оръжия.

#Lebanon: Armed clashes in #Beirut today during a protest against the judge investigating last year's port explosion. Hezbollah and Amal militants in open gun battles after being shot at from rooftops by currently unknown gunmen. Several people killed.

Армията съобщи за стрелба и в южните предградия на ливанската столица. "Армията побърза да отцепи района и да се разположи в кварталите му и на входа им. Започнаха патрули, както и издирването на стрелците, за да бъдат задържани", се казва в съобщението.

В последващо изявление военните предупредиха, че ще открият огън по всеки, който стреля с бойни патрони, и призоваха цивилните да се евакуират от района.

Militiamen and thugs clash in #Beirut while residents flee for their lives.

How many times? how many more?. pic.twitter.com/cmezzr8MQt — Mohamad Ali Harissi (@aleeharissi) October 14, 2021

Министър-председателят Наджиб Микати призова за възстановяване на спокойствието и предупреди срещу опитите за въвличане на Ливан в насилие.