Наблюдения с телескопа "Хъбъл" от 1999 г. до 2015 г. разкриха данни за трайна водна пара в едното полукълбо на сатурновата луна Европа.

На този спътник има голям океан под повърхността. Досега специалистите свързваха водната пара предимно с процепите и големите струи, излизащи от тях. Новите данни променят разбирането на астрономите за атмосферната структура на ледените луни.

Hubble detected water vapor in the atmosphere of Jupiter’s icy moon Europa! 💧 Previously, Hubble saw 60-mile-high plumes of water vapor on Europa. This new result shows water vapor over a larger area, suggesting a long-term water vapor atmosphere. More: https://t.co/dpnrgAVHIA pic.twitter.com/RMkMOutHQQ

Според Лоренц Рот от Кралския технологичен институт в Стокхолм водните пари остават продължително, но само в половината от атмосферата, която е противоположна на движението на спътника по орбитата му. Причината за тази асиметрия не е известна.

