Микроскопът, който Чарлз Дарвин подарява на сина си Леонард и остава в семейството почти 200 години, ще бъде продаден на търг през декември в Лондон и се очаква да достигне цена до 480 000 долара.

Инструментът е направен от Чарлз Голд за компанията Cary около 1825 г. и е един от шестте микроскопа, които са запазени и до днес, а според аукционна къща Christie's е известно, че те са свързани с британския натуралист, съобщава Ройтерс.

