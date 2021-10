Силно земетресение от 6,1 по Рихтер е станало тази сутрин край гръцкия остров Карпатос от групата на Додеканезите, съобщи АНА-МПА.

Трусът е регистриран в 8,32 часа в морето. Според института по геодинамика на гръцката Национална обсерватория епицентърът е бил на 127 км югоизточно от град Карпатос.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.9 in Eastern Mediterranean Sea 40 min ago pic.twitter.com/NSCvaUPvFf